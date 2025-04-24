20 деклараций о соответствии продукции были приостановлены.

Управление Россельхознадзора по Омской области провело уже в 2025 году масштабный мониторинг качества и безопасности пищевых продуктов. Были отобраны 256 проб продукции животного происхождения и кормов, 37 образцов не соответствуют требованиям Технических регламентов Таможенного союза.

В 11 пробах мясной продукции обнаружены бактерии листерии и сальмонеллы. В 21 пробе молочной продукции выявили отклонения в жирно-кислотном составе, фальсификат сырьевого состава (стерины, сухое молоко) и остатки лекарственных средств (сульфаметазин, флорфеникол).

В одном образце рыбной продукции зафиксированы отклонения по микробиологическому показателю. В куриных яйцах – остатки лекарственных средств (энрофлоксацин, толтразурил сульфон). В одном образце кормов для животных найдена ГМ-соя.

– Управление акцентирует внимание на качестве продукции, поступающей в социальные учреждения региона. Из 24 проверенных проб в трех образцах выявлены нарушения, включая наличие листерии в мясной продукции и фальсификацию молока растительными жирами, – сообщили в управлении Россельхознадзора.

Объявлено 18 предостережений о недопустимости нарушений законодательства, а действие 20 деклараций о соответствии продукции было приостановлено.