Концентрация пыльцы березы достигнет максимума к выходным.

В Омске ожидается повышение концентрации пыльцы березы, что может негативно сказаться на самочувствии людей, склонных к аллергии. По данным сервиса «Яндекс. Погода», пик пыления придется на период с пятницы, 25 апреля, по вторник, 29 апреля.

Уже сейчас в воздухе регистрируется пыльца березы, и ее концентрация будет расти в ближайшие дни. Карта аллергенов показывает снижение уровня пыльцы к среде, 30 апреля, однако уже 1 мая прогнозируется новый всплеск.

В связи с этим врачи рекомендуют омичам, страдающим аллергией, принять меры предосторожности:

Ограничить пребывание на улице, особенно в утренние часы, когда концентрация пыльцы максимальна.

Регулярно проводить влажную уборку в помещениях.

Использовать воздухоочистители с HEPA-фильтрами.

Соблюдение этих рекомендаций поможет минимизировать контакт с аллергеном и снизить риск обострения аллергических реакций.