Омск-Информ
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·Общество

Женщина страдает от побочных эффектов антибиотиков, которыми ее пытаются лечить.
Омичка Елена Набока публично обратилась к американскому миллиардеру Илону Маску. По данным Mash Siberia, причиной стало то, что региональный минздрав два года не может выдать ей лекарство.
В июне 2023 года женщине поставили диагноз «хронический бруцеллез». По словам чиновников, производство вакцины приостановили, поэтому омичке приходится лечиться антибиотиками, а это дорого – приходится тратить зарплату на средства от побочных эффектов.
В январе глава областного минздрава Дмитрий Маркелов обещал обратиться за помощью в федеральное министерство. Однако все жалобы женщины пока что закончились ничем.
·Общество

Женщина страдает от побочных эффектов антибиотиков, которыми ее пытаются лечить.
Омичка Елена Набока публично обратилась к американскому миллиардеру Илону Маску. По данным Mash Siberia, причиной стало то, что региональный минздрав два года не может выдать ей лекарство.
В июне 2023 года женщине поставили диагноз «хронический бруцеллез». По словам чиновников, производство вакцины приостановили, поэтому омичке приходится лечиться антибиотиками, а это дорого – приходится тратить зарплату на средства от побочных эффектов.
В январе глава областного минздрава Дмитрий Маркелов обещал обратиться за помощью в федеральное министерство. Однако все жалобы женщины пока что закончились ничем.