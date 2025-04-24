Алексей Потапов восхищен игрой Серебрякова.

Драматичный финал второго периода подарил зрителям потрясающий хоккейный матч между командами «Авангард» и «Локомотив». До последней минуты омские болельщики верили в чудо, ведь «ястребы» дважды отыгрались и перевели встречу в дополнительное время.

Однако победить омичам вновь помешал сильный соперник из Ярославля. Только во втором овертайме вратаря «Авангарда» Никиту Серебрякова удалось обыграть нападающим «Локомотива».

Известный эксперт и экс-игрок «Авангарда» Алексей Потапов выразил восхищение игрой вратаря Никиты Серебрякова. Он отразил 55 из 58 бросков в створ ворот.

– Правильно ли я понимаю, что в Омске уже возводят памятник в честь Серебрякова, несмотря на поражение в матче и в серии? – комментирует Потапов.

Бывший хоккеист подчеркнул, что последние три встречи чемпионата проходили практически одинаково. По мнению эксперта, статистические показатели и качество игры показывали преимущество ярославской команды.

– Последние три матча серии получились как под копирку: «Локомотив» пытался забросить, а «Авангард» всеми силами терпел и ждал свой шанс, который, как правило, находили подопечные Буше. С точки зрения статистики и содержания игры ярославцы на протяжении всей серии были ближе к тому, чтобы пройти в следующий раунд, но, похоже, тренерский штаб омичей все прекрасно понимал: единственный шанс победить в матче и в серии – терпеть, надеяться на безупречную игру Серебрякова и ждать свой момент в атаке, который обязательно будет, – добавил Потапов.