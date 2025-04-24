Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
Горьковская районная прокуратура Омской области завершила рассмотрение уголовного дела против 60-летнего мужчины, обвиняемого сразу по двум статьям Уголовного кодекса РФ: ч. 1 ст. 161 («Грабеж») и ч. 1 ст. 318 («Применение насилия в отношении представителя власти»).
Согласно материалам следствия, вечером 8 февраля 2025 года злоумышленник находился в местном магазине, откуда совершил открытое хищение продуктов питания стоимостью свыше пяти тысяч рублей, отказываясь оплатить покупки. Спустя короткое время полиция задержала мужчину прямо у него дома, где он распивал украденное спиртное с другим местным жителем. При попытке установления обстоятельств преступника задержали сотрудники отдела МВД России по Горьковскому району, однако подозреваемый оказал сопротивление, высказывая угрозы и физически напав на правоохранителя.
Подозреваемый полностью признался в содеянном. Уголовное дело направлено прокуратурой в Горьковский районный суд для принятия итогового судебного решения. Максимальное возможное наказание по данной статье составляет пять лет тюремного заключения.