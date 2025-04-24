Наступает посадочный сезон для огородников и садоводов.

Синоптики прогнозируют жаркую погоду на выходные, самое время побывать на дачах. Профессионалы в садоводстве делятся рекомендациями и советами, как вырастить хороший урожай и минимизировать усилия по уходу за огородом и садом.

Один из таких советов – высаживать больше местных культур, пойдет только на пользу. Районированные растения сохраняют воду, процветают без вредных химикатов.

- Если вы хотите сделать свой участок более благоприятным для опылителей, посадка местных растений - то, что нужно, - говорят эксперты.

Тем, кто интересуется опылением, лучше избегать махровых или гибридных цветов, они дают насекомым минимальное количество пыльцы и нектара. Вместо этого на дачах рекомендуют высеивать растения с большим количеством мелких цветов, которые часто дают больше пищи для насекомых-опылителей. Растения с широко раскрытыми цветочными головками, с разными цветами и их формами, разным временем цветения - вот что приемлемо для дач, к тому же и ландшафт будет интереснее.

К серьезным проблемам может привести чрезмерное использование химических пестицидов и гербицидов, лучше выращивать растения естественным образом.

- Для естественного контроля сорняков можно попробовать садоводство с нулевой обработкой почвы, выкапывать сорняки садовым ножом или обрабатывать их уксусным спреем, - дают еще один совет эксперты.

Про эффективный полив рекомендации звучат так: линии капельного орошения эффективные других. Можно также экономить, собирая дождевую воду в бочке. Поливать по утрам, когда вода испаряется медленнее.