Главный тренер омичей заявил, что его подопечные бились до конца.

На сегодняшней послематчевой пресс-конференции главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение своих подопечных. Команда уступила ярославскому «Локомотиву» во втором овертайме седьмого матча ¼ плей-офф Кубка Гагарина со счетом 3:2. Счет в серии составил 3:4 в пользу соперника. А «ястребы» вылетели из борьбы за главный трофей.

Наставник омичей заявил, что команда билась, сколько хватило сил. И напомнил, что приступил к работе только в декабре прошлого года.

- Еще до того, как серия плей-офф началась, я сказал, что мы ожидаем семиматчевую серию. И увидим три овертайма. Однако я просчитался на один овертайм. Но реальность такова, что большего мы от наших игроков ожидать не могли: они действительно выложились по полной,- сказал Буше. - Когда я присоединился к команде, мы были далеки от того, кем мы сейчас являемся. У нас стояла задача выйти в плей-офф. И игроки невероятно бились за эту цель.

По словам главного тренера омичей, 1/8 плей-офф с «Магнитогорском» отняла много сил. Хоккеистам «Авангарда» пришлось играть с травмами.

- Первая серия против «Магнитогорска» очень много у нас отняла. Если бы вы знали, сколько у нас было травм. Парни играли с разорванными мышцами, переломами, растяжениями. Кто-то не мог стоять, кто-то – сидеть, - отметил Буше - Не знаю, насколько бы нас хватило и дальше. В какой-то момент нам не хватило реализовать бросок, а сопернику хватило.

Наставник добавил, что «Локомотив» - настоящая хоккейная машина, которая сложилась на протяжении четырех лет. И поблагодарил свою команду за сезон.