О том, кто и как защищает россиян от эпидемиологических угроз и гигиенических факторов риска, рассказала декан медико-профилактического факультета ОмГМУ Оксана Пасечник.

Важная сторона жизни – санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Глобализованный мир более уязвим для распространения многочисленных инфекций, воздействия неблагоприятных факторов. О том, кто и как защищает россиян от эпидемиологических угроз и гигиенических факторов риска, рассказала декан медико-профилактического факультета ОмГМУ, зав. кафедрой общественного здоровья и здравоохранения, д.м.н. Оксана Пасечник.

– Здоровье каждого человека и населения в целом – важнейший фактор экономического роста и обеспечения национальной безопасности страны. И это во многом определяется реализацией прав граждан на безопасную среду обитания и профилактику заболеваний, – говорит Оксана Пасечник.

На медико-профилактическом факультете ОмГМУ готовятся медицинские кадры по специальности «медико-профилактическое дело», в частности, для учреждений Роспотребнадзора, медорганизаций, НИИ гигиенического и эпидемиологического профиля. Выпускники Омского медуниверситета востребованы от Калининграда до Владивостока, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Медико-профилактическому факультету ОмГМУ исполнилось 87 лет, за все время работы он выпустил тысячи специалистов. По профилю трудоустраивается не менее 80 процентов выпускников факультета в течение первого года. Присвоенная им квалификация «врач по общей гигиене, по эпидемиологии» дает возможность широкого выбора траекторий трудоустройства и последипломного обучения. Они работают специалистами и руководителями органов и учреждений Роспотребнадзора, Росздравнадзора, в органах управления здравоохранением субъектов РФ, врачами-эпидемиологами в медицинских организациях, врачами-гигиенистами, врачами клинической лабораторной диагностики, врачами-бактериологами, вирусологами, паразитологами, врачами-организаторами здравоохранения и общественного здоровья, научными сотрудниками в различных научно-исследовательских организациях.

Не секрет, что многие абитуриенты стремятся обучаться на целевом месте. Это дает абитуриенту ряд преимуществ.

– У абитуриентов с направлениями отдельный конкурс в пределах установленной квоты приема на целевое обучение, гарантированное трудоустройство, возможность совмещения целевого обучения в университете и практической подготовки на базе потенциального работодателя. Это позволяет овладеть профессиональными навыками, познакомиться с требованиями, особенностями профессии, привыкнуть к новому коллективу и условиям деятельности. Кроме того, целевик в период обучения получает не только академическую стипендию, но и персональную, от будущего работодателя. Наш факультет активно сотрудничает по вопросам целевой подготовки кадров с управлениями Роспотребнадзора по Омской области, Красноярскому краю, Тюменской области, Курганской области, Новосибирской области, центрами гигиены и эпидемиологии в Омской области, в Новосибирской, Курганской, Тюменской областях, Красноярском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе и других регионов нашей страны, – уточнила Оксана Пасечник.

Добавим, что в ОмГМУ с 2021 года действует новый подход к магистерскому образованию – в медицинском вузе готовят специалистов неврачебного профиля. Потенциальные абитуриенты магистратуры «Общественное здравоохранение» – это специалисты с высшим образованием любого профиля и направления подготовки, которые уже работают или планируют свою профессиональную деятельность в системе здравоохранения. Программа магистратуры дает возможность профессионального обучения лицам с базовым высшим немедицинским образованием любого направления подготовки. Программа предназначена для тех, кто непосредственно занимается или планирует заниматься оценкой, изучением и укреплением здоровья населения, профилактикой социально значимых заболеваний и внедрением эффективных стратегий в области профилактики социально значимых заболеваний в практическое здравоохранение.

Выпускник магистратуры «Общественное здравоохранение» может претендовать на должности, связанные с планированием, организацией, реализацией, администрированием и оценкой эффективности деятельности в сфере профилактики заболеваний, охраны и укрепления здоровья населения в лечебно-профилактических и образовательных учреждениях разного уровня, а также в других хозяйствующих субъектах.

Выпускники магистратуры «Общественное здравоохранение» готовы решать задачи различных типов профессиональной деятельности, в числе которых – научно-исследовательская деятельность и организационно-управленческая деятельность в области общественного здоровья и здравоохранения.