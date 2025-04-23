От болезни Лайма нет вакцины, а подхватить ее можно в любом городском парке.

В 2025 году отмечается высокая активность и увеличение численности клещей, они стали чаще нападать на людей. По статистике Роспотребнадзора, уже более 460 омичей пострадали от укусов этих членистоногих, из них свыше 220 – дети.

Инфекционных заболеваний у людей, связанных с клещами, пока не зарегистрировано. Большую тревогу вызывает тот факт, что 12,6 % клещей, исследованных в лабораториях, заражены боррелиями (клещевой боррелиоз). Эта бактерия вызывает острое инфекционное заболевание, которое называют болезнью Лайма. Вакцины от нее не существует.

Болезнь в честь городка, расположенного в американском штате Коннектикут, где в 1970-х годах зарегистрирована вспышка заболеваний суставов – артритов. Позже было доказано, что эпидемия вызвана боррелиями, которых обнаружили в клещах. Определенный их вид и поражает суставы, другие воздействуют на кожу, нервную и сердечно-сосудистую системы. О болезни громко заявлял известный американский журналист Такер Карлсон, связавший ее с биологическим оружием.

Роспотребнадзор описывает симптомы болезни Лайма, в среднем они проявляются спустя 14 дней. Первые признаки заболевания напоминают грипп: недомогание, озноб, лихорадка, головная боль, повышение тонуса затылочных мышц, боли в мышцах и суставах.

– Основной симптом ранней стадии – мигрирующая эритема – местная воспалительная реакция на коже. В месте укуса появляется красное пятно, которое со временем увеличивается, – отмечают в Роспотребнадзоре.

Если вовремя не начать лечение, то итог может быть печальным. Менингит, перикардит, миокардит, артрит и акродерматит – вот перечень болезней, вызванных боррелиями.

В Омском НИИ природно-очаговых инфекций отмечают, что высокие цифры заболеваемости клещевым боррелиозом наблюдается в Муромцевском, Большеуковском, Колосовском, Большереченском, Седельниковском, Знаменском, Крутинском, Тарском районах.

– Клещи проявляют свою активность с апреля по октябрь, но пик их численности приходится на май – июнь, – отметила заведующая лабораторией молекулярной диагностики с группой клещевых боррелиозов Омского НИИ природно-очаговых инфекций Светлана Рудакова.

При этом членистоногие не любят жару, активность их падает при +25 °С. Аккарицидная обработка действует в течение месяца-полутора, затем требуется ее повторять. Раз нет вакцины для предупреждения болезни Лайма, то основной упор врачи рекомендуют делать на неспецифическую профилактику заболевания.