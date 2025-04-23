Омск-Информ
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·Происшествия

Росавиация завершила расследование инцидента.

Западно-Сибирское МТУ Росавиации опубликовало результаты исследования инцидента, произошедшего с воздушным судном на рейсе Омск – Новосибирск 4 апреля этого года.

Согласно заключению экспертов, повреждение самолета произошло вследствие вероятного столкновения с птицей в воздухе.

– На послеполетном осмотре обнаружена вмятина на воздухозаборнике СУ № 1 со следами столкновения воздушного судна с птицей. Других повреждений конструкции ВС не обнаружено. Причиной авиационного инцидента явилось столкновение воздушного судна с одиночной птицей при выполнении регулярного рейса. Место и время столкновения установить не представляется возможным, – говорится в публикации.

На борту в это время находилось 77 пассажиров, 2 пилота и 2 бортпроводника. Пострадавших нет.

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·Происшествия

Росавиация завершила расследование инцидента.

Западно-Сибирское МТУ Росавиации опубликовало результаты исследования инцидента, произошедшего с воздушным судном на рейсе Омск – Новосибирск 4 апреля этого года.

Согласно заключению экспертов, повреждение самолета произошло вследствие вероятного столкновения с птицей в воздухе.

– На послеполетном осмотре обнаружена вмятина на воздухозаборнике СУ № 1 со следами столкновения воздушного судна с птицей. Других повреждений конструкции ВС не обнаружено. Причиной авиационного инцидента явилось столкновение воздушного судна с одиночной птицей при выполнении регулярного рейса. Место и время столкновения установить не представляется возможным, – говорится в публикации.

На борту в это время находилось 77 пассажиров, 2 пилота и 2 бортпроводника. Пострадавших нет.