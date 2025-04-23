Омск-Информ
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·Спорт

Кирилл Фастовский считает ярославцев фаворитами решающего поединка.

Бывший генеральный директор новосибирской «Сибири» Кирилл Фастовский, ныне работающий экспертом на «Матч ТВ», назвал ярославский «Локомотив» фаворитом седьмого матча серии второго раунда плей-офф КХЛ против омского «Авангарда».

– Мне кажется, что «Локомотив» все же является фаворитом решающего матча с «Авангардом». Да, омичи здорово играют в этой серии, но ярославцы, наверное, все же должны одержать победу в седьмом матче, – сказал Фастовский.

Ранее свое мнение о противостоянии «Авангарда» и «Локомотива» высказал бывший главный тренер омичей Дмитрий Рябыкин.

Матч № 7 состоится сегодня, 23 апреля, в Ярославле. Начало в 22:30 по омскому времени.

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·Спорт

Кирилл Фастовский считает ярославцев фаворитами решающего поединка.

Бывший генеральный директор новосибирской «Сибири» Кирилл Фастовский, ныне работающий экспертом на «Матч ТВ», назвал ярославский «Локомотив» фаворитом седьмого матча серии второго раунда плей-офф КХЛ против омского «Авангарда».

– Мне кажется, что «Локомотив» все же является фаворитом решающего матча с «Авангардом». Да, омичи здорово играют в этой серии, но ярославцы, наверное, все же должны одержать победу в седьмом матче, – сказал Фастовский.

Ранее свое мнение о противостоянии «Авангарда» и «Локомотива» высказал бывший главный тренер омичей Дмитрий Рябыкин.

Матч № 7 состоится сегодня, 23 апреля, в Ярославле. Начало в 22:30 по омскому времени.