Легенда «ястребов» отмечает характер омской команды и уверенную игру вратаря Серебрякова.
Бывший главный тренер «Авангарда», легенда омского клуба Дмитрий Рябыкин дал прогноз на седьмой матч серии «ястребов» против ярославского «Локомотива». Игра пройдет 23 апреля на льду железнодорожников.
– «Локомотив» во многих моментах доминирует, но надо отдать должное «Авангарду», который при счете 1:3 в серии не расклеился, а, наоборот, собрался и добавил. Ярославль по-прежнему ведет игру, много катается, но соперник уже приспособился к стилю игры «Локомотива», в частности, считывает подключения защитников с набросами на ворота, – цитирует Рябыкин портал Russia-hockey.ru. – Омск вышел на свою игру, он понятен. Считаю, что многое будет зависеть именно от «Локомотива». Нужно находить какие-то новые и более тонкие ходы, удивлять «Авангард».
Помимо характера «ястребов», Рябыкин отмечает уверенную игру вратаря команды Никиты Серебрякова.
– Со времен чемпионского сезона Омск не видел такой надежной вратарской игры. Серебряков, может быть, не идеально открыл серию, но в последних двух матчах сыграл безупречно. Когда есть такая вратарская игра, у команды вырастают крылья, – подчеркнул эксперт.
О характере своей команды говорит и главный тренер «Авангарда» Ги Буше.