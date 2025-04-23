Работы начнутся на улице Челюскинцев, от Ледового дворца имени Фетисова до кольца на 11-й Ремесленной.

Мэр Омска Сергей Шелест объявил о планах капитального ремонта трамвайных путей общей протяженностью 1,24 км. Уже на этой неделе специалисты приступят к работам на улице Челюскинцев – замена рельсов, шпал и крепежей начнется от Ледового дворца имени Фетисова до кольца на 11-й Ремесленной.

Кроме того, запланировано обновление путей на трамвайном кольце около района 3-го Разъезда.

– Как и планировали, капитально обновим и пути на трамвайном кольце в районе 3-го Разъезда. В том числе перед началом ремонта инфраструктуры рабочие приподнимут грунт на участке, чтобы предупредить его подтопление талыми водами, – добавил мэр.

Ремонтные работы выполнит компания «Электрический транспорт», используя собственные ресурсы и технику. Полное завершение запланированных работ ожидается к осени текущего года.