Сейчас в регионе действует запрет на ловлю рыбы.

Сотрудники линейного отдела полиции на воздушном и водном транспорте Омского ЛУ МВД России задержали 45-летнего мужчину, который занимался незаконным выловом рыбы в Иртыше.

Как сообщает транспортная полиция, мужчина использовал ставные сети и поймал около 40 рыб, среди которых были язи, лещи и щуки. Полиция изъяла орудие ловли и незаконно добытый улов. Материальный ущерб, причиненный природной среде незаконным промыслом, оценили в 30 тыс. рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»).

Напомним, что с 20 апреля в Омской области начал действовать нерестовый запрет на ловлю рыбы. Ограничения коснутся реки Иртыш и ее притоков всех порядков на всем их протяжении и их пойменных системах. Запрет продлится по 20 мая. А с 25 апреля по 25 мая нельзя будет ловить рыбу в озерах.