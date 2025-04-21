Вводится нерестовый запрет на рыбалку.

С 20 апреля в Омской области начал действовать нерестовый запрет на ловлю рыбы, ограничения коснутся реки Иртыш и ее притоков всех порядков на всем их протяжении и их пойменных системах. Продлится запрет по 20 мая. С 25 апреля по 25 мая нельзя будет ловить рыбу в озерах (приказ Минсельхоза России от 30.10.2020 № 646 (ред. от 25.06.2024) «Об утверждении правил рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна»).

Промышленный лов полностью запрещен, для любителей рыбной ловли сделано исключение: разрешено использовать одну поплавочную удочку или спиннинг с берега, но не более чем с двумя крючками на одного человека.

Существуют суточные нормы вылова рыбы для рыболовов-любителей: щука, язь, лещ – 10 кг; судак – 5 кг. При этом общая суточная норма не должна превышать 10 кг (или один экземпляр, если его масса превышает 10 кг). Для остальных видов рыб (карась, ротан, плотва, окунь, налим, сазан, елец, линь и т. д.) суточная норма не установлена.

Вводятся ограничения и на длину рыбы: щуку (до 30 см), судака (до 33 см), леща (до 26 см) и язя (до 25 см) необходимо немедленно выпустить обратно в воду. Для остальных видов рыб промысловый размер не установлен.

Отдельно стоит отметить постоянный запрет на вылов ценных видов рыб, таких как осетр сибирский, стерлядь, нельма, артемия, артемия на стадии цист.