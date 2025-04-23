Омск-Информ
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·Общество

Небо над Саргатским районом озарили разноцветные вспышки. 

Вчера, 22 апреля, в Омской области наблюдалась первая весенняя гроза. Около 20 часов вечернее небо над Саргатским районом озарилось яркими вспышками.

Кадрами природного шоу поделилась фотограф Милена Пономарева, опубликовавшая снимки в паблике «Охотник за красотами Омской области». Запечатленная ею гроза окрасила небо в разные цвета. 

– Просто потрясающая первая в году гроза была полчаса назад, – подписала снимки фотограф.

Ранее сообщалось, что в том же Саргатском районе полыхало полярное сияние

·Общество

Небо над Саргатским районом озарили разноцветные вспышки. 

Вчера, 22 апреля, в Омской области наблюдалась первая весенняя гроза. Около 20 часов вечернее небо над Саргатским районом озарилось яркими вспышками.

Кадрами природного шоу поделилась фотограф Милена Пономарева, опубликовавшая снимки в паблике «Охотник за красотами Омской области». Запечатленная ею гроза окрасила небо в разные цвета. 

– Просто потрясающая первая в году гроза была полчаса назад, – подписала снимки фотограф.

Ранее сообщалось, что в том же Саргатском районе полыхало полярное сияние