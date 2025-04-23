За жизнь и здоровье постояльцев пансионата по уходу за пожилыми людьми вступилась прокуратура.

В Омской области по решению суда приостановлена деятельность пансионата по уходу за пожилыми людьми «Долголетие». Гражданское дело к ООО «Здоровье», ООО «Здравница Алтая», ООО «Едоша», ИП Картелайнен Д. В. рассмотрено по иску прокурора Омского района.

– В ходе проверки были выявлены нарушения санитарных норм, пожарной безопасности и здравоохранения, представляющие угрозу жизни и здоровью граждан, – сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Омской области и Омского областного суда.

Установлено, что в пансионате плохо убирались, неправильно хранили пищу, система пожаротушения была неисправна, а также были нарушены правила выдачи лекарств и оказания медицинской помощи.

На попечении находится 43 человека в возрасте от 60 до 100 лет, в том числе инвалиды. Решение в законную силу не вступило.

Ранее сообщалось, прокуратура Кировского округа Омска потребовала запретить деятельность частного пансионата для пенсионеров «Долголетие». Причиной стали многочисленные нарушения в деятельности учреждения. Также по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).