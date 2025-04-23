Омск-Информ
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·Общество

Мэрия уверяет, что процедура дезинсекции проводилась по правилам.

Мэрия Омска прокомментировала ситуацию с обработкой от клещей парка 300-летия Омска. Специальная обработка против кровососущих насекомых проводилась 14 апреля, однако местные жители заявляют, что работы были сделаны некачественно и выполнялись в дождливую и ветреную погоду. Городские власти заявляют, что это не так. 

– Акарицидная обработка парка была проведена 14 апреля, в день, когда не было осадков. Также осадков не было последующие три дня, этого срока достаточно для полного оседания средства, – сообщили в администрации.
В ближайшие дни подрядчик выполнит повторную проверку эффективности обработок. В случае обнаружения клещей процедура дезинсекции будет проведена заново.
·Общество

Мэрия уверяет, что процедура дезинсекции проводилась по правилам.

Мэрия Омска прокомментировала ситуацию с обработкой от клещей парка 300-летия Омска. Специальная обработка против кровососущих насекомых проводилась 14 апреля, однако местные жители заявляют, что работы были сделаны некачественно и выполнялись в дождливую и ветреную погоду. Городские власти заявляют, что это не так. 

– Акарицидная обработка парка была проведена 14 апреля, в день, когда не было осадков. Также осадков не было последующие три дня, этого срока достаточно для полного оседания средства, – сообщили в администрации.
В ближайшие дни подрядчик выполнит повторную проверку эффективности обработок. В случае обнаружения клещей процедура дезинсекции будет проведена заново.