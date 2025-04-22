Жители Омска выразили недовольство высоким уровнем активности клещей в парке 300-летия Омска, несмотря на проведенную там акарицидную обработку 14 апреля.

– Все мы видели погоду на той неделе и видели, что будет снег и дождь, но они почему-то решили не переносить обработку в день, когда не будет ветра и снега с дождем. Результат обработки на видео, плюс с собак еще сняли по 20 клещей, – поделились посетители парка в паблике «Омск ВК».

Они обратили внимание на метеорологические условия в тот день: погода предвещала осадки в виде дождя и снега, однако обработка не была перенесена на более подходящий день без осадков и ветра. Результаты, по словам горожан, показали низкую эффективность: на видеороликах видно большое количество клещей, а с домашних питомцев снимают по 20 паразитов.

Кроме того, омичи указали на низкое качество проведения работ: работник быстро прошел по дорожкам парка, слегка распыляя химикат, и обработал лишь саму дорожку, не затронув прилегающую зеленую зону.

Ранее мы сообщали, что обработка от клещей затронет также омские кладбища.