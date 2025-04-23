Инцидент произошел после победного молодежного чемпионата мира по хоккею в 2018 году.

В канадском городе Лондон стартовало судебное разбирательство по обвинению в совершении акта сексуального насилия, которое, предположительно, имело место после молодежного хоккейного первенства планеты в 2018 году, передает информационное агентство CBC.

Экс-хоккеистов юниорской сборной Канады подозревают в нападении сексуального характера на женщину, совершенном в гостинице Лондона (Онтарио), после празднования успеха национальной команды на чемпионате мира среди молодежи 2018 года.

Под следствием находятся пятеро бывших хоккеистов. Кал Фут и Картер Харт временно прекратили карьеру игрока. Диллон Дюбе играет за команду «Динамо» Минск, а Майкл Маклауд выступает за омский «Авангард».

Алекс Форментон, бывший нападающий клуба «Оттава Сенаторз», объявил о завершении карьеры хоккеиста и занялся работой в строительстве. Кроме того, Майклу Маклауду было выдвинуто обвинение как соучастнику преступления.

Во вторник на судебном заседании все обвиняемые единогласно отрицали свою вину и выразили согласие на дальнейшее рассмотрение дела судом. Если вина спортсменов будет доказана, каждому из них грозит тюремное заключение сроком до десяти лет.

Напомним, что Майкл Маклауд покинул расположение «Авангарда» после третьей игры серии против ярославского «Локомотива».