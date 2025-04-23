Ранее пенсионер участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе.

В ходе СВО трагически погиб офицер гвардии подполковник Александр Безин. Об этом сообщила жена погибшего военнослужащего на своей странице в социальной сети.

Александр Безин возглавлял стрелковую роту 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота и был пенсионером ФСБ. Кроме того, ранее он принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе.

Прощальная церемония пройдет в четверг, 24 апреля, в помещении ритуального зала, расположенного на ул. Партизанской, 20, с 13:00 до 14:00.