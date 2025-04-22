В одном инциденте ребенок перебегал дорогу.

За последние два дня в Центральном округе Омска произошло сразу два наезда автомобилей на детей. Их сбили пожилые водители легковых автомобилей.

Вчера, 21 апреля, около 15:15 на пересечении улиц 15-я Северная и Вавилова 76-летний водитель автомобиля ВАЗ-2101, случайно сдавая назад, совершил наезд на идущего позади машины 14-летнего мальчика. Пострадавший ребенок был доставлен в медицинское учреждение, сообщили в омской Госавтоинспекции.

Сегодня около 12:30 в районе дома №137 по улице Пушкина 66-летний водитель автомобиля «Чери Тиго» сбил 7-летнего мальчика, перебегавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора. Ребенку понадобилась медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что поездка по трассе Омск – Муромцево закончилась для омичей вылетом в кювет и смертью пассажирки.