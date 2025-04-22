Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

К аварии привел неумелый маневр водителя иномарки.

Вчера, 21 апреля, около 9 утра на 169-м километре трассы Омск – Муромцево произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Как сообщили в полиции, 54-летний водитель автомобиля «Тойота Платц» утратил контроль над машиной, съехал в кювет слева по ходу движения и перевернулся.

В результате аварии серьезные травмы получила 76-летняя пассажирка иномарки. Женщина скончалась в больнице. Вторая пассажирка была госпитализирована. О состоянии 51-летней пострадавшей не сообщается.

·Происшествия

К аварии привел неумелый маневр водителя иномарки.

Вчера, 21 апреля, около 9 утра на 169-м километре трассы Омск – Муромцево произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Как сообщили в полиции, 54-летний водитель автомобиля «Тойота Платц» утратил контроль над машиной, съехал в кювет слева по ходу движения и перевернулся.

В результате аварии серьезные травмы получила 76-летняя пассажирка иномарки. Женщина скончалась в больнице. Вторая пассажирка была госпитализирована. О состоянии 51-летней пострадавшей не сообщается.