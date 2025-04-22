Регион демонстрирует лучшие показатели по сохранению беременностей в Сибири.

Министерство здравоохранения Российской Федерации опубликовало данные, в которых указана доля женщин, отказавшихся от искусственного прерывания беременности и взятых под наблюдение врачей, в общей численности женщин, которых проконсультировали. Самые высокие показатели в Чечне – 100 % и Кабардино-Балкарии – 97,7 %.

Омская область демонстрирует лучшие показатели в Сибирском федеральном округе по сохранению беременностей после медицинского консультирования – 54,4 % случаев.

Другие сибирские регионы серьезно отстают: Алтайский край – 25,7 %, Красноярский край – 21,8 %, Томская область – 19,6 %, Республика Хакасия – 19,3 %, Кемеровская область – 16 %, Иркутская область – 15,8 %, Республика Алтай – 12,2 %. Менее 10 % зафиксировано в Новосибирской области – 9,6 %, Республике Тыва – 7,4 %.

Разницу в показателях связывают с эффективностью работы медучреждений, культурными и религиозными особенностями, доступностью соцподдержки беременных и качеством консультационной работы.