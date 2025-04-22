Заявки от кандидатов принимаются до середины мая.

На сайте квалификационной коллегии судей Омской области появились объявления о вакантных позициях председателей судов. Заявления от кандидатов принимаются до 16 мая.

Открыты позиции в Называевском городском суде, а также в районных судах Седельниковского, Тевризского и Усть-Ишимского районов. Кроме того, объявлена вакансия судьи в Первомайском районном суде Омска.

Напомним, что служители Фемиды заступают на свой пост после одобрения кандидатуры квалификационной коллегией и назначения президентом России. Срок полномочий составляет шесть лет.

Ранее сообщалось о назначении двух новых судей в Омском областном суде.