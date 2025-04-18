Омск-Информ
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·Политика

В Омском областном суде новые назначения.

Президент России Владимир Путин Указом № 244 от 17 апреля назначил новых судей в Омский областной суд. Как сообщается в телеграм-канале «Суды Омской области», назначения получили Ксения Калинина и Ксения Смирнова.

- Судьями Омского областного суда назначены Калинина Ксения Алексеевна и Смирнова Ксения Николаевна, – пишут в телеграм-канале.

До назначения Ксения Калинина работала судьей Центрального районного суда Омска, а Ксения Смирнова – судьей Октябрьского районного суда Омска. 25 ноября 2024 года Квалификационная коллегия судей Омской области одобрила их кандидатуры для перехода в областной суд.

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·Политика

В Омском областном суде новые назначения.

Президент России Владимир Путин Указом № 244 от 17 апреля назначил новых судей в Омский областной суд. Как сообщается в телеграм-канале «Суды Омской области», назначения получили Ксения Калинина и Ксения Смирнова.

- Судьями Омского областного суда назначены Калинина Ксения Алексеевна и Смирнова Ксения Николаевна, – пишут в телеграм-канале.

До назначения Ксения Калинина работала судьей Центрального районного суда Омска, а Ксения Смирнова – судьей Октябрьского районного суда Омска. 25 ноября 2024 года Квалификационная коллегия судей Омской области одобрила их кандидатуры для перехода в областной суд.

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