Школьники и студенты примерили на себя роли делегатов и наблюдателей.

В Омске с 16 по 18 апреля в ОмГУ имени Ф. М. Достоевского прошла ролевая игра, которая воспроизводит работу Организации Объединенных Наций. В ней приняли участие школьники, студенты факультета истории, теологии и международных отношений ОмГУ, студенты из ТГУ и УрФУ.

В игре было задействовано более 70 человек. Игроки вживались в роли делегатов из Генеральной Ассамблеи ООН, Совета Безопасности ООН и ЮНЕСКО.

Перед каждым делегатом стояла задача – отстоять объективную позицию своей страны или организации по определенному вопросу. В этом году сценарий предусматривал следующие темы для обсуждения:

территориальные споры в Южно-Китайском море,

конфликт в Боснии и Герцеговине,

соблюдение прав человека в условиях миграционного кризиса.

В финале участники должны были принять резолюции по повестке дня. На третий день команды представили на общем заседании окончательно оформленные драфты (проекты резолюций), затем прошло голосование за лучший проект и внесение в него поправок.

За ходом заседания следил президиум. В него вошли председатель, сопредседатель и эксперт. После завершения всех заседаний состоялось торжественное закрытие конференции.

– Эффективность использования педагогических технологий моделирования в образовательном процессе очевидна, – рассказал и.о. декана факультета истории, теологии и международных отношений ОмГУ Игорь Денисов. – Формат живого студенческого общения помогает не только получить эмоциональный заряд, но и развить профессиональные навыки и умения, прежде всего коммуникационные. Проект ориентирован на получение знаний об особенностях формирования внешней политики, культурных традициях и ценностном восприятии иностранных государств, о содержании национальных интересов и логике развития международных отношений, о правилах функционирования международных организаций и форумов.

Студенты получили возможность познакомиться на собственном опыте с дипломатической работой ООН и процессом принятия решений. Участникам в роли делегатов и наблюдателей пришлось выступать с написанной позицией своей страны, которая отражала интересы государства по вопросу повестки.

В ходе заседаний ребятам приходилось парировать обвинениям со стороны оппонентов, задавать вопросы другим выступающим, а также вступать в союз государств-единомышленников, чтобы написать итоговую резолюцию. Движение модели ООН охватывает множество стран и городов России.

В ОмГУ проект реализуется с 2001 года. Резолюции по общественно значимым вопросам, которые принимают импровизированные «комитеты» Омской модели ООН, ложатся в основу научных статей, курсовых и ВКР студентов ОмГУ.