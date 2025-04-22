До известия о смерти молодой человек год числился без вести пропавшим.

Нижнеиртышская школа Саргатского района Омской области сообщила о гибели на СВО своего выпускника. В селе простились с 20-летним Сергеем Падалкиным.

Сергей родился в 2004 году в селе Хохлово Саргатского района. Рано остался без родителей и с 2015 года жил в приемной семье. После окончания 9-го класса поступил в саргатский колледж на отделение «Физическая культура». Но на 4-м курсе оформил академический отпуск и заключил контракт с Минобороны.

Молодой человек участвовал в спецоперации с февраля 2024 года. Служил в 237-м Гвардейском десантно-штурмовом полку 76-й Гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Пропал без вести 28 марта 2024 года. В марте 2025 года стало известно, что он погиб.