Мужчина длительное время не платил алименты на содержание сына. Чтобы погасить долг, он заключил контракт с Минобороны РФ.

Должник по алиментам из Омска ушел на спецоперацию, чтобы выплатить деньги на содержание сына. Отец был должен около 400 тыс. рублей. Такая сумма накопилась за несколько лет – мужчина работал в такси и лишь изредка перечислял деньги бывшей жене, хотя должен был отдавать 25 % своих доходов.

Экс-супруга обратилась к судебным приставам, чтобы они помогли взыскать долг по алиментам. Бывшего мужа заявительницы доставили в отдел, составили на него административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ, после чего суд в качестве наказания назначил ему обязательные работы.

– Отработав все часы обязательных работ, чтобы закрыть долг перед ребенком, омич ушел служить в зону проведения специальной военной операции. Получив выплату при заключении контракта с Минобороны России, отец ребенка полностью оплатил задолженность по алиментам, – сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Омской области.

Чтобы военнослужащий не копил новые долги, с его жалования за участие в СВО будут удерживаться 25 %. Средства пойдут на содержание ребенка.