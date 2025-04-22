Аферисты вошли в доверие к 11-летнему мальчику.

В полицию обратилась омичка, счета которой пострадали из-за продуманного плана аферистов, нацелившихся на ее банковские счета через младшего члена семьи. Все началось с того, что на телефон 11-летнего ребенка поступил звонок от женщины, представившейся заместителем директора школы. Ей удалось убедить школьника, что каждому родителю и учащимся необходимо регулярно менять пароль на портале «Госуслуги». Несовершеннолетний поверил собеседнице и назвал пришедший в СМС код.

Вскоре последовал очередной звонок, теперь уже от человека, называющего себя представителем портала «Госуслуги». Тот озвучил тревожащую информацию о возможных попытках взлома личных данных и указал, что необходимо следовать инструкциям, дабы уберечь материнские сбережения.

Используя чувство страха и растерянности юного абонента, мошенник сумел выведать необходимую комбинацию цифр, открывшую полный доступ к финансовым средствам жертвы. Через мобильное приложение и карту, зарегистрированную на мать подростка, мошенники сняли кредитные средства в сумме 350 тысяч рублей и опустошили существующий баланс еще на 75 тысяч.

Только разобравшись с ребенком и узнав правду, женщина поняла масштабы бедствия и обратилась за помощью в правоохранительные органы. Отдел полиции № 9 возбудил уголовное дело по статье «Кража» (часть 3 статьи 158 УК РФ), ведется активное расследование обстоятельств совершения преступления.