Жители улицы 14-й Чередовой жалуются на закрытый водосточный канал.

Проблема с водоотведением возникла в Ленинском округе Омска, где жильцы домов столкнулись с отсутствием нормального функционирования ливневки. По словам авторов поста в паблике «Аварийный Омск» в социальной сети «ВКонтакте», вода, стекающая с улицы Гуртьева, скапливается и затапливает территорию вдоль частного сектора на 14-й Чередовой улице.

По мнению очевидцев, муниципальные службы фактически закрыли водосточный канал, из-за чего вода свободно поступает на участки и создает угрозу имуществу и инфраструктуре. Автор поста утверждает, что земля, где расположен залегающий водосток, не относится к частному владению, а принадлежит муниципальной структуре.

Жители утверждают, что за этот год отправили около сотни письменных жалоб в администрацию города, однако ответа так и не получили.

– Мы направили в администрацию города 100 заявлений, в ответ тишина и отписки. Или нам нужно обращаться в приемную президента? Если проблема не будет решена, то мы так и сделаем, – заявил житель частного сектора на 14-й Чередовой улице.

В мэрии переложили ответственность на собственников частного сектора.

– Как прописано в правилах благоустройства, обязанность по очистке канавы от мусора и выкосу травы с целью обеспечения прохода талых и ливневых вод должен осуществлять собственник дома (если канава находится на территории дома, но не более 5 метров). Если канавы нет, то копать ее обязанности нет, то есть углублять канаву собственник не обязан. К сожалению, у нас нет доказательств того, что собственник закопал канаву. Если у вас имеется дополнительная информация (фото или видео) о данном нарушении, то вы можете обратиться в департамент контроля с заявлением, – уточнили в мэрии Омска.

Пока не очень понятно, чем завершится эта история. И приведут ли жалобы жителей, уже несколько лет испытывающих эти сложности, к каким-то ощутимым результатам.