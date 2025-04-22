В топе аграрии, добытчики ресурсов и логисты.

Специалисты HeadHunter выяснили, кому в Омской области готовы платить самые высокие зарплаты. В апреле лидерами оказались аграрии. В среднем им предлагают 166,8 тыс. рублей.

На втором месте – представители добывающей сферы с зарплатой 162,1 тыс. рублей. На третьем – транспортники и логисты (146,5 тыс. рублей). В десятку также попали работники «Автомобильного бизнеса» (117,7 тыс. рублей), «Высшего и среднего менеджмента» (116,8 тыс. рублей), «Строительства, недвижимости» (109,9 тыс. рублей), «Стратегии, инвестиций, консалтинга» (96,7 тыс. рублей), «Рабочий персонал» (96 тыс. рублей) и специалисты в области «Производства, сервисного обслуживания» (82,6 тыс. рублей).

Отметим, что медиана предлагаемых в Омской области зарплат по итогам марта составила 62,2 тыс. рублей. Это на 10,1 тыс. рублей больше, чем годом ранее.

Однако ниже средних по рынку предлагают зарплаты «Юристам» (50,2 тыс. рублей), специалистам «Розничной торговли» (47,4 тыс. рублей), «Туризма, гостиниц, ресторанов» (44,9 тыс. рублей) и «Науки, образования» (42,2 тыс. рублей)