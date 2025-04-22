Также хоккеистом интересуется и СКА. Конкретика появится ближе к следующему году.
Омский «Авангард» рассматривает возможность привлечения 23-летнего нападающего минского «Динамо» Виталия Пинчука. Как уточнили источники «Спорт-экспресса», вместе с омским клубом интерес к перспективному форварду проявляет и петербургский СКА.
Контракт Виталия Пинчука с минским «Динамо» действует до конца текущего сезона-2025/26. Игрок продемонстрировал высокую эффективность в чемпионате Континентальной хоккейной лиги FONBET-КХЛ, набрав 43 очка в 66 матчах регулярного чемпионата (25 голов + 18 передач). Помимо этого, в плей-офф Кубка Гагарина он добавил в копилку результатов 11 баллов (5 голов + 6 передач) за 11 сыгранных матчей.
Будущее спортсмена на следующий сезон пока остается открытым, учитывая повышенный интерес ведущих российских клубов. Решение по переходу должно поступить ближе к концу текущего контракта, когда клубы смогут вести переговоры напрямую с самим игроком.