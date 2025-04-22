Злоумышленники действовали под видом компании сотовой связи.

Студент первого курса омского вуза столкнулся с действиями мошенников, потеряв крупную сумму денег. Преступники действовали по классической схеме, выдав себя за сотрудников компании сотовой связи. Молодой человек обратился в полицию.

Первоначально злоумышленники связались с молодым человеком, заявив, что необходимо продление действия его сим-карты. Используя психологическое давление, они уговорили студента передать им код из СМС-сообщения, мотивировав это необходимостью подтвердить личность на портале «Госуслуги». Вскоре студент почувствовал неладное и оборвал разговор.

Через некоторое время на мобильный телефон пришел фейковый отчет о несанкционированном доступе к личному кабинету. В сообщении предлагалось немедленно позвонить по специальному номеру для консультации специалиста и предотвратить кражу средств. Решив обезопасить свои финансы, студент выполнил предложенные инструкции, передав реквизиты банковских карт, что привело к потере 60 тысяч рублей.

Получив известие о краже, полиция оперативно приступила к расследованию. Направлены запросы в банки и мобильные операторы для установления круга подозреваемых. Работа по выявлению и задержанию мошенников продолжается.