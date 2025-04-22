Омск в числе городов с самыми низкими микрозаймами.
Финансовая платформа Webbankir провела исследование рынка микрокредитования и выяснила, что наибольшие суммы микрозаймов в первом квартале 2025 года брали жители Москвы, Краснодара и Санкт-Петербурга. Средний размер займа в столице составил 13 973 руб., в Краснодаре – 13 966 руб., а в Северной столице – 13 649 руб. Данные аналитического отчета опубликованы агентством ТАСС.
Наиболее низкие показатели средней суммы заемных средств наблюдаются в Перми, Омске и Воронеже. Так, средний заем в Омске достиг всего 12 718 руб., что делает его одним из городов с самыми низкими показателями в стране.
Исследованием установлено, что основными клиентами микрофинансовых организаций являются наемные работники, составляющие 69 % от общего числа заемщиков. Остальные 19 % приходятся на предпринимателей, которым также необходимы краткосрочные кредиты для поддержания бизнеса.