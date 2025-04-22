После реабилитации солдата ждет военно-врачебная комиссия в Самаре.

Боец СВО из Тюмени, вернувшийся на передовую после ранения, несмотря на необходимость передвигаться на костылях, в настоящее время проходит курс лечения в санатории, расположенном в Омске. Информацию об этом боец сообщил лично.

– Доставили в больницу в Омск. Врачи подтвердили, что у меня огнестрельный перелом левой бедренной кости. Вытащили из ноги инородные предметы, – цитирует тюменца URA.RU.

Помимо уже имеющегося ранения, у военнослужащего диагностировано новое заболевание – посттравматический артроз левого коленного сустава второй степени. Врачи пока не разрешают ему покинуть медицинское учреждение и вернуться домой к семье. Сроки его пребывания в санатории остаются неизвестными.

После завершения необходимого курса лечения боец будет направлен на военно-врачебную комиссию в Самару для дальнейшего определения его состояния здоровья и возможности продолжения службы.