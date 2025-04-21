Нападающему «Авангарда» не хватило считанных миллиметров отправить шайбу в ворота.

В концовке второго периода матча «Авангард» – «Локомотив» (3:0) хозяева получили отличный шанс увеличить преимущество в счете: защитник ярославцев Мартин Гернат сбил убегавшего к своим воротам форварда омичей Наиля Якупова и был наказан буллитом. Вопреки ожиданиям болельщиков, пробивать его вышел не Якупов, а канадский форвард омичей Райан Спунер. Попытка ему не удалась.

После игры журналисты спросили главного тренера «ястребов» Ги Буше, почему буллит доверили именно Спунеру.

- Он в этом хорош, - коротко ответил Буше, а затем пояснил: - Если посмотреть на видео, там не хватило буквально 2-3 миллиметров, чуть выше, и шайба залетела бы над щитком вратаря. У нас было несколько выходов один на один, но никому не удалось забросить – у соперника здорово действует вратарь.

За пять минут до конца основного времени Спунер реабилитировался за промах на буллите, поучаствовав во второй шайбе омичей. Ее забросил Якупов.