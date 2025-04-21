Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Нападающему «Авангарда» не хватило считанных миллиметров отправить шайбу в ворота.

В концовке второго периода матча «Авангард» – «Локомотив» (3:0) хозяева получили отличный шанс увеличить преимущество в счете: защитник ярославцев Мартин Гернат сбил убегавшего к своим воротам форварда омичей Наиля Якупова и был наказан буллитом. Вопреки ожиданиям болельщиков, пробивать его вышел не Якупов, а канадский форвард омичей Райан Спунер. Попытка ему не удалась.

После игры журналисты спросили главного тренера «ястребов» Ги Буше, почему буллит доверили именно Спунеру.

- Он в этом хорош, - коротко ответил Буше, а затем пояснил: - Если посмотреть на видео, там не хватило буквально 2-3 миллиметров, чуть выше, и шайба залетела бы над щитком вратаря. У нас было несколько выходов один на один, но никому не удалось забросить – у соперника здорово действует вратарь.

За пять минут до конца основного времени Спунер реабилитировался за промах на буллите, поучаствовав во второй шайбе омичей. Ее забросил Якупов.

·Спорт

Нападающему «Авангарда» не хватило считанных миллиметров отправить шайбу в ворота.

В концовке второго периода матча «Авангард» – «Локомотив» (3:0) хозяева получили отличный шанс увеличить преимущество в счете: защитник ярославцев Мартин Гернат сбил убегавшего к своим воротам форварда омичей Наиля Якупова и был наказан буллитом. Вопреки ожиданиям болельщиков, пробивать его вышел не Якупов, а канадский форвард омичей Райан Спунер. Попытка ему не удалась.

После игры журналисты спросили главного тренера «ястребов» Ги Буше, почему буллит доверили именно Спунеру.

- Он в этом хорош, - коротко ответил Буше, а затем пояснил: - Если посмотреть на видео, там не хватило буквально 2-3 миллиметров, чуть выше, и шайба залетела бы над щитком вратаря. У нас было несколько выходов один на один, но никому не удалось забросить – у соперника здорово действует вратарь.

За пять минут до конца основного времени Спунер реабилитировался за промах на буллите, поучаствовав во второй шайбе омичей. Ее забросил Якупов.