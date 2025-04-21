Омск-Информ
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·Спорт

Ярославская команда лучше всех в КХЛ играет вторые периоды. Но «ястребы» выстояли.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше объяснил, за счет чего «ястребы» выиграли шестой матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина против ярославского «Локомотива» (3:0). Ключевым стал второй период, в котором омичи сумели выстоять.

- Сегодня был классный матч для болельщиков в первую очередь. Мы прекрасно знаем, что противник здорово действует именно во вторых периодах. Они лучшие в лиге по этому компоненту, и поэтому во второй двадцатиминутке, играя против них, нужно выживать. Сегодня у нас это получилось, – сказал Буше на послематчевой пресс-конференции. – Первый период как обычно был хороший в нашем исполнении, третий тоже, и удалось выжить во втором.

Решающий, седьмой, матч серии пройдет 23 апреля в Ярославле.

·Спорт

Ярославская команда лучше всех в КХЛ играет вторые периоды. Но «ястребы» выстояли.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше объяснил, за счет чего «ястребы» выиграли шестой матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина против ярославского «Локомотива» (3:0). Ключевым стал второй период, в котором омичи сумели выстоять.

- Сегодня был классный матч для болельщиков в первую очередь. Мы прекрасно знаем, что противник здорово действует именно во вторых периодах. Они лучшие в лиге по этому компоненту, и поэтому во второй двадцатиминутке, играя против них, нужно выживать. Сегодня у нас это получилось, – сказал Буше на послематчевой пресс-конференции. – Первый период как обычно был хороший в нашем исполнении, третий тоже, и удалось выжить во втором.

Решающий, седьмой, матч серии пройдет 23 апреля в Ярославле.