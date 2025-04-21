До 31 мая 2025 года играет несколько ключевых игроков ярославской команды.

Сегодня, 21 апреля, важный день для ярославского «Локомотива», не сумевшего в минувшую субботу завершить серию плей-офф Кубка Гагарина и сломить омский «Авангард». Команде Игоря Никитина не удалось поставить точку в противостоянии с «ястребами». Сегодня в 19:30 по Омску «железнодорожники» предпримут еще одну попытку прорваться в полуфинал.

Ярославские сайты тем временем обсуждают, кто из хоккеистов может покинуть «Локомотив» уже в этом сезоне – у нескольких игроков контракты заканчиваются 31 мая 2025 года.

Первым назван Максим Березкин, ему 23 года. Дебютировал в «Локомотиве» в 2020 году, играл за молодежку «Локо». В прошлом сезоне эксперты называли нападающего стабильным игроком по показателям. 24-летний Степан Никулин становился лучшим бомбардиром на молодежном уровне. Между прочим, парень родился в Ярославле. Дебютировал в «Локомотиве» в 2021 году. В списке словак Рихард Паник, ему 34 года. Он подписал контракт с «Локомотивом» в декабре 2024 года. Он играл в клубах «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Торонто Мейпл Лифс», «Чикаго Блэкхокс», «Аризона Койотис», «Вашингтон Кэпиталз», «Детройт Ред Уингз» и другие.

38-летиний Александр Радулов пришел в ярославский клуб перед стартом сезона-24/25. Он начинал свою карьеру в Ярославле, затем играл за «Салават Юлаев», ЦСКА, «Ак Барс». Хоккеист входит в число высокооплачиваемых игроков (70 млн рублей за сезон).

20-летний Даниил Бут проводит второй сезон за «Локомотив». 34-летний канадец Байрон Фрэз перебрался в КХЛ из команды Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс». 27-летний Денис Алексеев играет за «Локомотив» с 2017 года, он начинал спортивную картеру в ярославской молодежке.