В магистратуре Омского медицинского университета начинают готовить клинических психологов, в том числе для работы с прошедшими СВО.

В условиях нестабильности и стресса, вызванного общественными событиями последних лет, продолжает расти спрос на специалистов в области психического здоровья. В Омском медицинском университете оперативно отреагировали на запросы времени. В 2025–2026 учебном году здесь открывается новый профиль подготовки магистров «Клиническая психология. Диагностическая и реабилитационная деятельность психолога в системе здравоохранения». Очно-заочное обучение рассчитано на 2 года 3 месяца. Обучающимся предоставится возможность освоить навыки практического психолога в ходе изучения таких дисциплин, как психологическое консультирование, психотерапия и психокоррекция, основы психиатрии и нейропсихологии, психосоматика, основы медицинской реабилитации и другие.

– Уникальность программы в том, что впервые подготовку клинических психологов в нашем городе реализует медицинский вуз, – рассказывает доцент кафедры педагогики и психологии университета, специалист Омского бюро судебных экспертиз Ольга Гроголева. – Только в медицинских вузах можно обеспечить преподавание специализированных дисциплин и необходимые базы практики – профильные медицинские клиники, реабилитационные центры и др. Это расширяет возможности выпускника в дальнейшей профессиональной деятельности в качестве медицинского (клинического) психолога.

Программу магистратуры разработали три кафедры медуниверситета – психиатрии и медицинской психологии, медицинской реабилитации, психологии и педагогики. Это «три кита» новой образовательной программы. Обучаться по новой программе смогут выпускники программ бакалавриата и специалитета, имеющие высшее психологическое образование. В дальнейшем они смогут получить возможность пройти первичную специализированную аккредитацию в Федеральном аккредитационном центре на базе ОмГМУ.

Именно такая процедура дает право заниматься медицинской деятельностью и трудоустроиться в учреждения здравоохранения. К поступлению в магистратуру также приглашаются абитуриенты с непрофильным высшим образованием. Обучение в магистратуре позволит получить высшее психологическое образование и реализоваться в качестве практика-консультанта или специалиста, который сможет работать в других системах и организациях.

Клинические психологи уровня магистратуры смогут реализовать себя в том числе в военных и правоохранительных органах: армии, полиции, прокуратуре и др., в судебной экспертизе, психологических и социальных службах, а также в образовательных организациях. Такие специалисты получат право вести частную практику психолога-консультанта. Кроме того, у выпускников магистратуры есть возможность продолжить обучение в аспирантуре.

Новые программы подготовки клинических психологов недавно обсуждались на межрегиональной научно-практической конференции по актуальным вопросам медицинской реабилитации в неврологии, травматологии, терапии, которая состоялась в Омске. Значимость этой работы отмечалась и в связи с реабилитацией участников СВО, возвращающихся из зоны боевых действий.

Доцент кафедры медицинской реабилитации ОмГМУ и одна из организаторов конференции Анна Исаева отметила, что часть предметов и дисциплин нового профиля магистратуры будут вести она и ее коллеги.

– На нашей кафедре мы занимаемся подготовкой специалистов-реабилитологов для работы в медицинских учреждениях. Одним из ведущих принципов является объединение усилий врачей-клиницистов и педагогов, логопедов, инструкторов-методистов ЛФК в восстановлении здоровья людей. В такую мультидисциплинарную команду входят врач физической и реабилитационной медицины, медицинский психолог и логопед, эргоспециалист, кинезиоспециалист. Все «немедики» должны пройти профессиональную переподготовку по этим специальностям, которая расширит и углубит знания, а также даст возможность освоить необходимые навыки применения новейших технологий, – подчеркнула Исаева.

Магистратура по клинической психологии позволит в дальнейшем пройти такую переподготовку и освоить специальность «медицинский психолог» или «эргореабилитолог». Профессионалы работают на всех этапах оказания помощи в восстановлении здоровья, начиная с отделения реанимации, в специализированных стационарах, реабилитационных центрах и поликлиниках.

Нюанс в том, что после окончания бакалавриата по психологии такой возможности нет. А магистратура как раз повышает уровень образования и способствует дальнейшему карьерному росту и в медицине. Отдельно можно отметить подготовку по эргореабилитации.

– Эргореабилитация – новое направление в нашей стране, оно очень востребовано и актуально, потому что именно эти специалисты могут восстановить у человека с ограниченными возможностями навыки повседневной активности, вернуть его к труду, в социум, к нормальной жизни. При этом очень важно иметь хорошие знания по клинической психологии, разбираться в современных технологических решениях и адаптивных средствах, дизайне жилых и рабочих пространств и другом, – уточнила Анна Исаева.

Медицинские психологи сегодня востребованы в разных сферах оказания профессиональной помощи: сопровождение пациентов с психиатрическими диагнозами, нейропсихологическая помощь детям и пациентам отделений неврологии, травматологии, кардиологии, работа в центрах реабилитации и других. Потребность в подобных специалистах неуклонно растет. В том числе и из-за неконтролируемого потока психологических консультаций, предлагаемых в сети Интернет. Новый профиль открывает большие возможности для тех, кто хочет помогать людям.