Аналитика показала, глав каких компаний чаще всего упоминали в СМИ в первом квартале 2025 года.

Коммуникационное агентство PR Development провело аналитическое исследование на рынке недвижимости. Эксперты выяснили, какие федеральные девелоперские компании вошли в топ-30 по числу упоминаний руководителей по итогам первого квартала 2025 года.

Выборка застройщиков основывалась на масштабах строительства по данным рейтинга ЕРЗ. Федеральными считались игроки рынка, которые присутствуют более чем в одном регионе России.

Лидером рейтинга стала компания «Самолет», которая ведет строительство жилых комплексов в 11 российских городах. Ее руководителя Анну Акиньшину упоминали в 1472 публикациях.

Второе место рейтинга заняла Группа «Эталон». Проекты компании реализуют в 8 городах. Президента компании Михаила Бузулуцкого упомянули в 590 публикациях.

Замыкает тройку лидеров ГК КОРТРОС. Число публикаций, в которых упомянули главу компании Станислава Киселева, достигло 578 штук. В топ-5 также вошли руководители компаний ГК ФСК и DOGMA. Упоминания их лидеров составили 545 и 350 штук соответственно.

Еще 323 упоминания приходится на компанию Setl Group. Более 200 публикаций в первом квартале зафиксировали у трех крупных девелоперов – Seven Suns Development, GloraX и Группы ЛСР.

– Даже в современных реалиях продолжается активный выход девелоперов за границы домашнего региона, – сказала генеральный директор PR Development Алла Аксенова. – Этому способствует множество факторов, включая меры поддержки для бизнеса, активное развитие промышленного сектора, масштабирование инфраструктуры и другое. Расширение географии присутствия игроков рынка и задает новый тренд. Теперь полноценный и качественный PR характерен не только для столичных компаний. Таким образом, девелоперы расширяют свой портфель, усиливают компетенции и увеличивают набор маркетинговых инструментов, а также огромное внимание уделяют формированию положительного имиджа бренда.

Среди компаний, активно присутствующих в СМИ, есть те, которые не вошли в рейтинг из-за меньших объемов строительства по сравнению с компаниями-лидерами. В их числе: LEGENDA (руководитель Василий Селиванов), PIONEER (глава Леонид Максимов), ДК «Прогресс» (Виктор Тарасенко) и ГК «Садовое кольцо» (руководитель Илья Колунов).