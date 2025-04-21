Подрядчику предстоит выполнить косметические работы.
Сегодня, 21 апреля, на сайте Госзакупок появилась заявка по поиску подрядчика для капитального ремонта городской поликлиники №12 на Куйбышева, 75. Начальная стоимость контракта составила 1,6 млн рублей.
Заявки принимаются до 29 апреля, все работы требуется выполнить за 80 суток со дня подписания контракта. Согласно документам аукциона, подрядчику поручат отремонтировать электропроводку, смонтировать систему вентиляции и тепловой узел, полностью заменить полы, поменять окна, отштукатурить, зашпаклевать и покрасить потолки, на стенах наклеить стеклообои, покрасить их, облицевать ряд помещений керамической плиткой, установить двери с матовым остеклением.
Подрядчика определят на конкурсе, который состоится 5 мая.