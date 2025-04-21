Продукцию проверили с помощью ряда исследований.

Белые масла, которые производит «Газпромнефть-СМ», успешно прошли экспертизу в Роспотребнадзоре РФ. Продукцию признали безопасной для организма человека. Эти масла можно использовать в пищевой, фармацевтической, медицинской и парфюмерно-косметической отраслях.

– Наша технология производства белых масел предусматривает несколько ступеней глубочайшей очистки и строжайший контроль на всех этапах, – объяснил генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец. – Мы осознаем уровень ответственности перед потребителями, ведь такие смазочные материалы применяются в производстве хлебобулочных и кондитерских изделий, обработке медицинских приборов и создании вакцин для животных, как защитное средство для хранения и транспортировки фруктов, овощей, замороженных полуфабрикатов. Очередное подтверждение качества и безопасности белых масел – важное событие и для нас, и для российского рынка, который долгое время был зависим от импортной продукции.

Исследования проводили в «Центре гигиены и эпидемиологии в городе Москве». Ими занимались ведущие врачи в сфере токсикологии и санитарно-эпидемиологической экспертизы. Для проверки провели комплекс лабораторных и инструментальных тестов. Результаты показали, что продукция является гипоаллергенной, у нее полностью отсутствует токсичность. Также исключили вероятность раздражения кожи или слизистых оболочек.

Напомним, что компания производит сверхчистые смазочные материалы по собственной технологии на основе отечественных компонентов. До конца 2025 года компания собирается занять треть рынка в этом сегменте. Выпуск продукции происходит на омском заводе. Ранее белые масла получили сертификаты соответствия «Евразийского реестра пищевых смазочных материалов» и ГОСТа.