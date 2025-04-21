На средства молодого человека целый день кутил житель Нефтяников, нашедший пластик якобы в подъезде дома.

К омским полицейским обратился 22-летний житель Большереченского района Омской области с заявлением о хищении 38 тысяч рублей с его банковского счета. Молодой человек пояснил, что приехал в Омск на день рождения друга и не заметил, когда и где потерял карту. На следующий день, зайдя в мобильное приложение банка, обнаружил списание средств. Деньги были потрачены в различных магазинах.

Оперативники уголовного розыска посмотрели записи с камер видеонаблюдения в торговых точках, идентифицировали мужчину, активно оплачивавшего покупки чужой картой. Сотрудниками полиции был задержан 26-летний житель Советского округа на улице 70 лет Октября и доставлен в отделение для дачи показаний.

На допросе задержанный признался, что нашел карту в подъезде дома на улице Крупской и решил воспользоваться ею в тот же день. Зафиксировано, что он совершил 25 транзакций по карте, приобретя продукты питания, сигареты, одежду, обувь и аксессуары, а также трижды купил зарядные устройства. Этими же деньгами он оплатил обед в ресторане быстрого питания и пополнил баланс мобильного телефона.

Против омича возбуждено уголовное дело по статье 158 часть 3 УК РФ («Кража, совершенная с банковского счета»).

Ранее сообщалось, что полиция ищет 43-летнюю женщину, которая гуляла в кафе на чужие деньги.