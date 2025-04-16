Неизвестная дама оплачивала алкоголь чужой картой в кафе на Комарова пять раз подряд.

Омская полиция объявила в розыск женщину, которая выпивала за деньги с чужой карты.

В отдел полиции обратилась 43-летняя омичка из Советского округа, сообщившая о краже денег. Женщина рассказала, что, проверив баланс через банковское приложение, узнала о снятии 7200 рублей.

Полицейские из первого отдела УМВД России по Омску выяснили, что кто-то воспользовался чужой картой, чтобы пять раз оплатить алкоголь и закуски в кафе на проспекте Комарова.

Если вы узнали данную гражданку или располагаете информацией о ее местонахождении, сообщите по телефонам: 79-31-02, 8-904-070-80-61 или 102.