Новая опция призвана исключить опасные ситуации на дорогах.
Крупнейший кикшеринговый оператор проката электросамокатов в Омске, компания Whoosh, приняла решение ограничить скорость своих транспортных средств. Теперь максимальная разрешенная скорость составит от 17 до 20 км/ч. Ранее самокаты могли разгоняться до 25 км/ч.
Такое нововведение обусловлено стремлением повысить уровень безопасности как для самих пользователей самокатов, так и для окружающих пешеходов. Представители компании подчеркнули, что многие водители зачастую ездят быстрее установленного лимита, создавая рискованные условия на дорогах общего пользования.
В ближайшее время аналогичные изменения будут введены оператором «МТС Юрент», чьи транспортные средства также получат скоростные лимиты в диапазоне от 17 до 20 км/ч.
Компания уверяет, что такое снижение максимальной скорости никак не скажется на продолжительности поездок пользователей, поскольку большинство горожан и раньше предпочитали передвигаться именно на такой скорости.