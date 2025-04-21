Известный агент Алексей Дементьев считает, что имеется вероятность победы в четвертьфинале омской команды.

Хоккейный эксперт и известный агент Алексей Дементьев высказался об исходе противостояния «Локомотива» и «Авангарда» в 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина. Он считает, что у омичей сохраняются шансы на победу.

– «Локомотив» вообще стабильно провел весь сезон. Здесь не должно быть сомнений по данному вопросу. Очень грамотно расставлены приоритеты, а у Омска был достаточно серьезный спурт в конце сезона для того, чтобы попасть в плей-офф. Возможно, кончились силы, но тут они берут и выигрывают матч, и счет в серии уже 2:3. Омичи могут все изменить, – рассказал эксперт изданию Vprognoze.ru.

Напомним, что в пятом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» проиграл «ястребам» со счетом 3:2, после чего счет в серии стал 3:2 в пользу ярославцев. Следующая игра пройдет сегодня, 21 апреля, на «G-Drive Арене» в 19:30.