Прокуратура вернула пенсионеру 7,8 тысячи рублей и добилась наказания для приставов.

Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу совместно с прокуратурой Омской области рассмотрело жалобу гражданина, касающуюся нарушений законодательства об исполнительном производстве.

Выяснилось, что пожилой человек, проживавший ранее в Омской области, оказался должником по судебному приказу. Несмотря на многократные обращения гражданина в службу судебных приставов с просьбой направить исполнительное производство по новому адресу проживания и сохранить доход на уровне прожиточного минимума, запросы рассматривались несвоевременно. Из-за этого с его пенсии незаконно списано 7,8 тыс. рублей.

После вмешательства прокурора главный судебный пристав региона был вынужден принять меры: финансовая сумма была полностью возвращена заявителю, двое сотрудников ведомства, включая начальника подразделения, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, сотрудники прокуратуры оказали пенсионеру юридическую поддержку в составлении заявления о восстановлении пропущенных процессуальных сроков и отмены судебного приказа. Заявление было принято судом и удовлетворено, в итоге судебный приказ аннулирован, исполнительное производство прекращено, все наложенные ограничения в отношении заявителя ликвидированы.