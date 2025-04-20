Татьяна Озолина погибла в ДТП в Турции в июле 2024 года.
Турция стала местом первого судебного разбирательства по резонансному делу о трагическом дорожном инциденте, произошедшем с популярным омским видеоблогером Татьяной Озолиной, известной своим подписчикам как МотоТаня.
Бывший муж погибшей сообщил сайту «АиФ в Омске» что на заседании суда, состоявшемся 16 апреля, судье были представлены официальные экспертизы и показания многочисленных свидетелей происшествия. В зале заседаний находились непосредственный участник аварии – водитель грузовика, другие свидетели трагедии, адвокат семьи покойной девушки и адвокат ответчика.
Сам обвиняемый в нарушении правил дорожного движения, приведших к смерти Татьяны, не присутствовал на судебном процессе. Его местонахождение известно, и он продолжает находиться под мерой пресечения в виде обязательства не покидать страну. Отрицая собственную причастность к случившемуся, ответчик отказался признать вину.
Выступившие свидетели представили суду описание обстоятельств аварии, но защита обвиняемого заявила свое несогласие с предоставленными ими сведениями. Адвокат подсудимого заявил ходатайство о проведении дополнительного исследования места происшествия, которое запланировано на июнь 2025 года. Следующее заседание суда состоится в июле.
Напомним, что блогерша скончалась в июле прошлого года. У погибшей остался сын.