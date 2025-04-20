Мальчик под давлением «медработницы» и мнимых следователей потерял контроль над семейными финансами. Житель Ленинского округа города Омска обратился в отдел полиции № 5 УМВД России с заявлением о хищении крупной суммы денег – 120 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью второй статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»).

По данным следствия, вечером, около 20:00, 15-летнему сыну заявителя поступил телефонный звонок от женщины, представившейся медсестрой из школы. Она сообщила мальчику, что ему необходимо срочно оформить медицинскую комиссию и попросила назвать ей код из полученного СМС-сообщения. Доверившись звонившей, подросток предоставил запрашиваемую информацию.

Далее началась цепочка манипуляций и угроз со стороны преступников. Мальчика начали пугать сообщениями о нападениях киберпреступников, утверждая, что вся семья находится под угрозой и их банковские счета взломаны. Для подтверждения своей легенды мошенники прислали в мессенджер фальшивый документ, якобы подтверждающий возбуждение уголовного дела против мальчика.

Подростка убедили, что он должен следовать указаниям звонящих, чтобы избежать наказания и защитить свою семью. Следуя рекомендациям мошенников, мальчик передал личные данные своих родителей, включая доступ к банковским приложениям, и самостоятельно осуществил перевод денежных средств с кредитных карт родителей на указанный мошенниками счет.

Обман продолжался бы дальше, однако ситуацию прервал отец подростка, заметивший подозрительную операцию. После выяснения обстоятельств произошедшего мужчина незамедлительно обратился в правоохранительные органы.